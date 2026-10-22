Inter-Shakhtar, moviola: l’arbitro debuttante allo sbaraglio, il rosso a Bastoni e i dubbi sul gol

Serata complessa per Osmers, al debutto in Champions, che un po’ si affida al Var e un po’ fa di testa sua, discutibili alcune decisioni ma vediamo cosa è successo al Meazza nella terza giornata della Phase di Champions League.
- Inter-Shakhtar, i casi da moviola
- Il rosso a Bastoni
- Chi è l’arbitro Osmers
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Inter-Shakhtar, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 36′, è per Ocheretko che entra in netto ritardo con un tackle. Al 54′ Vinicius viene atterrato da Carlos Augusto dopo aver saltato Barella. Rissa sfiorata dopo il fallo. Ammonito Thuram per proteste. Luis Henrique colpisce Barella sul volto col gomito alto. L’arbitro fischia fallo ma non estrae il cartellino giallo che invece ci stava. Al 66′ Bastoni viene ammonito per un episodio accaduto in mezzo al campo, un battibecco con l’avversario. L’arbitro infatti va a dargli il giallo prima che l’Inter calci un corner.
Il rosso a Bastoni
Sugli sviluppi dell’angolo il difensore dell’Inter, assai nervoso, mette chiaramente le mani in faccia all’avversario che non fa nulla per rimanere in piedi. Inizialmente si gioca, ma l’arbitro Osmers – avvisato da Schroder al VAR – tira fuori il secondo giallo ed espelle Bastoni. Subito dopo ammonito Marlon Gomes per condotta antisportiva. Al 72′ ammonito anche Sucic. Valido al 77′ il gol di Carlos Augusto: l’azione che sblocca il match è pulita: Mkhitaryan crossa sul filo del fuorigioco e l’esterno brasiliano controlla e segna regolarmente. Dopo 3′ di recupero finisce 1-0.
Chi è l’arbitro Osmers
Harm Osmers, tedesco, è arbitro dell’SV Baden della federazione calcistica della Bassa Sassonia ma ha esperienza quasi zero a livello internazionale. È un arbitro FIFA ed è classificato come arbitro di prima categoria UEFA. Ha iniziato nel club della sua città natale, l’SV Baden, e nel 2001 è diventato arbitro delle giovanili B.Nel 2009 è diventato arbitro della DFB ed è stato nominato Arbitro della 2. Bundesliga nel 2011.Il 15 luglio 2015 ha esordito in nazionale come assistente di Daniel Siebert per la partita di qualificazione alla Champions League tra Celtic e Stjarnan. Nell’estate del 2016, Osmers è stato uno dei quattro arbitri promossi ad arbitrare in Bundesliga ed in carriera ha arbitrato solo una volta una gara di Europa League. E’ stato il suo debutto in Champions League.
I precedenti tra le due squadre
Nei precedenti 2 vittorie nerazzurre, 4 pareggi un successo dello Shakhtar.
L’arbitro ha ammonito 4 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Gittelmann e Dietz con Exner IV uomo, Schroeder al Var e Brand all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ocheretko, Thuram, Marlon Gomes, Sucic, espulso Bastoni per doppia ammonizione.