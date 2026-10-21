La sfida di San Siro è determinante per il tecnico nerazzurro e la squadra che punta agli ottavi ed è ancora a zero punti in classifica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Attorno a Josep Martinez, gira uno dei dubbi cruciali di Cristian Chivu che affiderebbe al portiere spagnolo l’ultima chance per difendersi dalle accuse di inadeguatezza che lo stanno insistentemente perseguitando. L’ultima prova prima di approdare alla nuova formazione tipo, alla scelta di Ivan Provedel, arrivato dalla Lazio quando pareva imminente l’acquisto di un portiere titolare di spessore ed esperienza internazionale al posto di Yann Sommer. Contro lo Shakhtar Donetsk l’allenatore schiererà più Pepo che Provedel, ad ora. Ha rimescolato le carte e affidato l’attacco, privo di Lautaro Martinez, a Bonny preferito a Pio Esposito. Strana la Champions. L’obiettivo è l’accesso diretto agli ottavi, quindi questo undici potrebbe risultare ritoccato.

I dubbi di Chivu per Inter-Shakhtar

Per l’ex Genoa sarà la decima partita consecutiva da titolare, se confermato tra i pali dopo alcune prove davvero al di sotto delle aspettative, per l’Inter. Martinez contro il Real Madrid e il Bruges ha avuto qualche responsabilità, negli errori che hanno deciso il punteggio finale. Posta la qualità degli avversari, indubbia, la prestazione dell’estremo difensore spagnolo non ha entusiasmato soprattutto contro l’abbordabile squadra belga che, dalla sua, aveva comunque un Tresoldi in forma strepitosa. Nella considerazione dell’allenatore, però, Martinez resta ancora il numero uno, non solo sul piano pubblico in conferenza stampa come ai microfoni.

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Situazione Champions e il ruolo di Provedel

Provedel avrà la sua occasione non stasera, a meno di una sorpresa o di un piano necessario. Secondo Chivu, il friulano dovrebbe giocare le prossime partite di A, domenica contro la Fiorentina e poi mercoledì 28 in trasferta a Venezia. Salvo ripensamenti questa sera o cambiamenti nel corso della partita che sta assumendo una sua centralità, calendario alla mano.

La possibilità affidata al portiere spagnolo e Bonny

La situazione Champions impone una prudenza ragionata: Martinez tra i pali sarebbe in vantaggio rispetto all’ex Lazio fermo da mesi. In difesa Bastoni sarebbe schierato in una linea a tre nel ruolo di centrale con ai lati Akanji e Carlos Augusto per consentire che i compagni possano rifiatare. Centrocampo con Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco con Bonny, preferito a Pio Esposito, accanto a Thuram.

Le scelte devono offrire le garanzie necessarie al fine punti che pesa, oggi. L’Inter è a zero punti. Stasera deve smuovere la classifica, se intende preservare quell’approdo agli ottavi.