Inter: si presenta Godin, Conte festeggia

Antonio Conte ha di che festeggiare. In attesa di allestire un reparto offensivo di elevato tasso qualitativo, il nuovo allenatore nerazzurro ha completato il pacchetto arretrato. Diego Godin è, ufficialmente, un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa era già chiusa da tempo ma mancava solo la classica fumata bianca per non avere più dubbi sulla buona riuscita dell’operazione (a parametro zero).

La società nerazzurra ha diramato un comunicato per dare il benvenuto all'ex centrale dell'Atletico Madrid. Classe 1986, l'uruguaiano (appena eliminato dalla Copa America) ha firmato un contratto fino al giugno del 2022. Dovrebbe guadagnare circa 6,75 milioni di euro a stagione.

Il neo difensore nerazzurro, attraverso il profilo Twitter del suo nuovo club, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Avete mai visitato l'Uruguay? Un paese piccolo ma forte. Il Rio de La Plata, la Garra Charrua, il mate, il Maracanazo, la Celeste, questo è tanto ma non è tutto. Cosa significa veramente essere uruguaiano non può essere espresso in un breve video. Per spiegarvi che cos'è l'anima dell'Uruguay devo raggiungervi. Sul campo. Sono Diego e ora vedrete".

Parole significative da parte di una leggenda della nazionale uruguaiana e dell'Atletico Madrid. Con Diego Godin in rosa, Antonio Conte potrà schierare la sua classica difesa a tre. Al fianco del nuovo Sceriffo (così è stato presentato dall'Inter), giocheranno Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Un terzetto di livello internazionale che rappresenterà l'ossatura della squadra dell'ex tecnico, tra le altre, di Juventus, Chelsea e Nazionale. Puntellata la difesa, ora spazio al centrocampo e, soprattutto, ai nodi legati all’attacco con Romelu Lukaku sempre in pole position per diventare l’attaccante principe per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 09:59