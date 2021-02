Inter, si tratta ancora con BC Partners

Ieri sera, Antonio Conte, senza nemmeno troppi giri di parole ha dteto che a causa della situazione societaria si è interrotto il progetto intrapreso mesi fa. Le ultime notizie parlano di una trattativa ancora in corso tra tra BC Partners e Suning per la cessione dell’Inter.

Secondo Milano Finanza addirrriturra in poche settimane si potrebbe arrivare all’accordo definitivo limando la differenza tra offerta e richiesta che al momento, insieme al fatto che il club non è in borsa rappresenta il principale problema.

La distanza è ampia ma si potrebbe trovare un compromesso presto.

OMNISPORT | 03-02-2021 17:39