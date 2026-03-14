Inter, silenzio stampa polemico: non parlano nè Chivu nè Marotta, sul web è bufera

Palladino elogia la reazione della Dea dopo il crollo col Bayern e non commenta le decisioni arbitrali, i tifosi si spaccano sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’incredulità sul viso, la rabbia, le urla al quarto uomo, il dito minaccioso alzato contro l’arbitro Manganiello al momento dell’espulsione. Christian Chivu non si è calmato del tutto neanche a fine partita. L’umore nello spogliatoio dell’Inter è nero, in campo Barella era indiavolato ( la furia di Barella (“Hanno dato gol? Non ci credo”), il capannello finale con l’arbitro accerchiato e la rabbia del viceallenatore Kolarov sono lo specchio di una domenica nera. Il pari interno con l’Atalanta dopo il ko nel derby vuol dire paura.

L’Inter in silenzio stampa

Ai microfoni di Dazn i padroni di casa dopo lunghissima attesa e incertezza non si presenta nessuno. S’era capito che Chivu non aveva intenzione di parlare ma si pensava che a rappresentare la Beneamata ci fossero Marotta o Ausilio. O anche il vice di Chivu Kolarov ma l’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni.

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Palladino non ha visto irregolarità

Dopo la batosta in Champions col Bayern Palladino invece ha ritrovato il sorriso: “Era una settimana difficile, abbiamo affrontato due corazzate ma mi è piaciuta la risposta della squadra soprattutto sotto il profilo mentale, hanno reagito da uomini, bene anche l’intensità dopo le prove anche fisiche. E’ un grande gruppo che tira da 4 mesi, io chiedo tanto ma voglio ringraziarli pubblicamente. La nostra forza è la panchina. Gli episodi dubbi? Io non li ho visti e non è il mio mestiere ma mi hanno detto che per Marelli non c’erano irregolarità, mi fido”.

Scoppia la bufera sul web

“Ci stanno rubando uno scudetto” e poi: “Quando i rigori sono contro l’Inter ovviamente sono netti. Quando i rigori sono a favore dell’Inter, i rigori diventare soggettivi, interpretabili e possibili. Imbarazzante. Questa sarebbe la MarottaLeague?” e anche: “Se gli episodi su Dumfries e Frattesi li avessero subiti Milan Juventus o Napoli i loro tifosi stavano già ad urlare alla Marotta League e sotto casa a minacciare l’arbitro“, oppure: “Partita falsata dall’arbitro… tantissimi dubbi sul gol del pareggio di Krstovic (spinta di Sulemana su Dumfries), rigore nettissimo per fallo di Scalvini su Frattesi, episodio che non è stato neanche rivisto al VAR. Non ho buone sensazioni”

C’è chi scrive: “Ma seriamente: perché l’inter non ingaggia la Cagnotto come allenatrice? Potrebbero vincere medaglie.” e poi: “Avete preso il vizio di tuffarvi ma sta volta è andata male” e anche: “Comunque 3 competizioni sono ingestibili, oggi l’Inter ha risentito dell’impegno di copp…….. Ah no, scusate” e ancora: “L’Aia oggi ha palesato platealmente la sua volontà di destinatare lo scudetto di quest’anno. L’anno scorso fu fatto con più stile. Quest’anno proprio senza nemmeno indossare il passamontagna. Campionato credibile come il mondiale di Corea”

Il web è scatenato: “Quanto costa il rosso a Kalulu? Solo da quel momento in poi, ci sono stati sottratti 4 punti.” e poi: “Una follia generale di arbitro e sala var non possono mettere in secondo piano il fatto che oggi la partita non l’hai portata a casa per una follia di un allenatore che toglie le uniche certezze che hai in campo: PIO, DIMARCO MA SOPRATTUTTO AKANJI ALL’80!!!” e poi: “Gol regolarissimo, rigore inesistente. Tocco leggerissimo, come ha giustamente sottolineato Marelli. Non sempre le simulazioni vengono premiate. Spiace” e infine: “Ennesimi errori arbitrali contro di noi.. Se fossero le altre squadre e tifoserie griderebbero allo ‘scandalo’! Alla faccia di cio’ che dicono gli altri… altro che ‘Marotta league’ questo è ‘arbitraggio anti Inter’!”.