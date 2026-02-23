Inter, Simeone al posto di Chivu: la bomba dalla Spagna non ha fondamento, ecco perché è impossibile

Secondo El Chiringuito, il Cholo avrebbe un pre-accordo con i nerazzurri per la prossima stagione: addio all'Atletico Madrid dopo 16 stagioni e otto titoli

Dalla Spagna la bomba di mercato che agita la vigilia del delicatissimo match di Champions League tra Inter e Bodo Glimt: Diego Simeone avrebbe un pre-accordo con il club lombardo per la prossima stagione. Il Cholo al posto di Chivu, secondo El Chiringuito de Jugones. Un’indiscrezione che ha del clamoroso, ma che sembra priva di fondamento: ecco perché si tratta di un affare impossibile.

Simeone sarà il prossimo allenatore dell’Inter?

Secondo quanto riferito dal programma El Chiringuito, il lungo matrimonio tra il Cholo e l’Atletico Madrid è destinato a finire al termine di questa stagione nonostante un contratto fino al 2027. In realtà, quello dell’addio del tecnico argentino ex Catania ai colchoneros è un tema che si ripropone ogni anno, anche se poi le parti hanno sempre proseguito a braccetto.

L’era Simeone sta davvero per giungere ai titoli di coda? Lo scopriremo tra pochi mesi, ma intanto ciò che sorprende e che per certi versi spiazza, visto il rendimento che stanno avendo i nerazzurri con Chivu, è la voce diffusa in Spagna in merito al presunto pre-accordo con l’Inter.

Operazione impossibile: il confronto con Chivu

Il valore di Simeone, che ha fatto del cholismo un manifesto, non si discute. Lo certificano i suoi 16 anni al Metropolitano, conditi con otto titoli, di cui due campionati soffiati alle super potenze Real Madrid e Barcellona. Se i suoi trascorsi da calciatore all’Inter, 85 presenze e 14 gol in due stagioni a fine Anni 90, lo rendono accostabile al club di viale della Liberazione, ci sono ostacoli oggettivi grossi quanto l’Himalaya che rendono l’affare poco credibile.

Il principale è legato allo stipendio del tecnico argentino, che, come svelato da L’Equipe, percepisce circa 40 milioni di euro all’anno. Cifre che non possono neppure lontanamente essere paragonate a quelle percepite da Chivu, che in estate ha sottoscritto un contratto con l’Inter fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione.

Il futuro è con il tecnico romeno

Ma a parlare sono anche i risultati. Chivu, infatti, si sta rivelando la scommessa vincente di Beppe Marotta. Mentre Simone Inzaghi rischia di perdere un altro campionato con l’Al Hilal in Arabia Saudita (proprio nel weekend si è registrato il clamoroso sorpasso dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo), il ‘giovane’ romeno ex tripletista agli ordini di Mourinho vanta già 10 punti di vantaggio sul Milan e 14 su Napoli e Roma dopo 26 giornate di campionato.

La Serie A sembra già in cassaforte e il campo dirà tra poche ore se l’avventura in Champions League è destinata a proseguire con gli ottavi o a fermarsi ai playoff per mano dei norvegesi del Bodo Glimt. C’è un 3-1 da ribaltare a San Siro senza capitan Lautaro, ma con Dimarco e Pio Esposito in stato di grazia credere nella rimonta è un imperativo . E c’è sempre una Coppa Italia da poter aggiungere alla bacheca dei trofei. Chivu ha dimostrato con i fatti di essere al posto giusto nel momento giusto. E non si muoverà da Milano.