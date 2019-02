Inter, Simeone è sempre più lontano

A meno di una settimana dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, ecco che per i tifosi dell’Atletico Madrid arriva la notizia più attesa.

Diego Pablo Simeone ha rinnovato fino al 30 giugno 2022 il contratto che lo lega ai Colchoneros, due anni in più rispetto alla precedente scadenza.

La trattativa era in piedi da tempo, a ufficializzarne la felice conclusione è stata la stessa dirigenza atletista attraverso un video pubblicato sui propri profili social, nel quale viene ripreso il momento della firma e compaiono immagini di Simeone all’interno e all’esterno dello stadio “Wanda Metropolitano”, dove si giocherà la finale della Champions 2019 il prossimo 1° giugno.

Brutto colpo quindi per i tifosi dell'Inter, che sognano da tempo l'arrivo in panchina del 'Cholo', protagonista sul campo in maglia nerazzurra tra il 1997 e il '99.

Simeone è sulla panchina dell’Atletico dal dicembre 2011 e ha già vinto sette titoli alla guida della squadra per la quale aveva giocato in due riprese tra il 1994 e il '97 e tra il 2003 e il 2005.



SPORTAL.IT | 14-02-2019 17:10