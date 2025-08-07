Inter, sirene europee per Bastoni: Chelsea e Barcellona fanno tremare i nerazzurri 

Due big internazionali interessate al centrale di Chivu, soprattutto i Blues di Maresca che hanno bisogno di un difensore in vista del ritorno in Champions

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In attesa che si sblocchi la situazione Lookman, l’Inter vede una delle sue stelle finire nel mirino delle big europee: il Chelsea sta seriamente pensando a rinforzarsi con Alessandro Bastoni, su cui è forte anche l’interesse del Barcellona.

Inter, due big su Bastoni

La situazione Lookman è in stallo, ma nell’attesa che si sblocchi l’Inter dovrà giocare “in difesa”: secondo il portale francese Sport.Fr Alessandro Bastoni è tornato nel mirino di due top club europei, in particolare di Chelsea e Barcellona. Società che sono in grado di presentare offerte importanti e creare forti dubbi nel giocatore e nella stessa dirigenza nerazzurra.

Chelsea a caccia di un centrale per la Champions

Il Chelsea, in particolare, è il pericolo maggiore per l’Inter. La squadra di Enzo Maresca, appena candidato al premio Cruijff come miglior allenatore della scorsa stagione grazie alla conquista di Conference League e Mondiale per club, ha intenzione di rafforzarsi in maniera importante in vista del ritorno in Champions League e ha individuato in Bastoni il difensore in grado di alzare il livello del pacchetto arretrato.

Al momento i Blues non hanno ancora contattato l’Inter, ma non è escluso che, nel caso in cui fosse avviata una trattativa, nell’affare possa essere inserito il cartellino di Christopher Nkunku, esterno offensivo che i nerazzurri reputano tra le principali alternative a Lookman.

Alternativa ad Araujo per il Barcellona

Diverso il discorso riguardante il Barcellona, che si muoverebbe su Bastoni soltanto nel caso in cui dovesse vendere uno dei centrali oggi in rosa: il principale indiziato è Araujo, difensore arcigno ma che rispetto al nerazzurro ha minori capacità in fase di impostazione, caratteristica ritenuta molto importante dal tecnico blaugrana Hansi Flick.