Inter, sirene europee per Bastoni: Chelsea e Barcellona fanno tremare i nerazzurri 

In attesa che si sblocchi la situazione Lookman, l’Inter vede una delle sue stelle finire nel mirino delle big europee: il Chelsea sta seriamente pensando a rinforzarsi con Alessandro Bastoni, su cui è forte anche l’interesse del Barcellona.
- Inter, due big su Bastoni
- Chelsea a caccia di un centrale per la Champions
- Alternativa ad Araujo per il Barcellona
Inter, due big su Bastoni
La situazione Lookman è in stallo, ma nell’attesa che si sblocchi l’Inter dovrà giocare “in difesa”: secondo il portale francese Sport.Fr Alessandro Bastoni è tornato nel mirino di due top club europei, in particolare di Chelsea e Barcellona. Società che sono in grado di presentare offerte importanti e creare forti dubbi nel giocatore e nella stessa dirigenza nerazzurra.
Chelsea a caccia di un centrale per la Champions
Il Chelsea, in particolare, è il pericolo maggiore per l’Inter. La squadra di Enzo Maresca, appena candidato al premio Cruijff come miglior allenatore della scorsa stagione grazie alla conquista di Conference League e Mondiale per club, ha intenzione di rafforzarsi in maniera importante in vista del ritorno in Champions League e ha individuato in Bastoni il difensore in grado di alzare il livello del pacchetto arretrato.
Al momento i Blues non hanno ancora contattato l’Inter, ma non è escluso che, nel caso in cui fosse avviata una trattativa, nell’affare possa essere inserito il cartellino di Christopher Nkunku, esterno offensivo che i nerazzurri reputano tra le principali alternative a Lookman.
Alternativa ad Araujo per il Barcellona
Diverso il discorso riguardante il Barcellona, che si muoverebbe su Bastoni soltanto nel caso in cui dovesse vendere uno dei centrali oggi in rosa: il principale indiziato è Araujo, difensore arcigno ma che rispetto al nerazzurro ha minori capacità in fase di impostazione, caratteristica ritenuta molto importante dal tecnico blaugrana Hansi Flick.