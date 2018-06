Inter, sirene inglesi per Vecino

Fino ad ora il mercato dell’Inter ha registrato solo entrate dopo gli acquisti di Lautaro Martinez, Asamoah, De Vrji e il possibile approdo di Nainggolan, entusiasmando l’intero popolo nerazzurro per la costruzione di una squadra che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League.

Però non solo gli acquisti tengono banco in casa Inter, infatti anche la voce “cessioni” si fa sempre più calda giorno dopo giorno.

Alle continue voci su una possibile partenza di Mauro Icardi, ora fanno seguito i rumors provenienti da oltre Manica, che raccontano di un Tottenham fortemente interessato a Matias Vecino per rinforzare la mediana e pronto a formulare un'offerta alla società di Suning.

L'uomo che ha regalato la Champions all’Inter con il gol del 2-3 nella sfida contro la Lazio potrebbe giocare la manifestazione europea con un'altra maglia.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 15:35