Inter, Skriniar ancora bloccato in Slovacchia

Nell’Inter che sabato pomeriggio affronterà il Milan nell’atteso derby non potrà esserci Skriniar, risultato positivo al Coronavirus nel ritiro della Slovacchia che ha giocato senza di lui le sfide di Nations League contro Scozia e Israele, oltre alla semifinale playoff di qualificazione agli Europei vinta ai rigori sull’Irlanda.

Il difensore si trova bloccato in patria dove sta trascorrendo la quarantena: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, non potrà tornare in Italia prima di martedì.

E’ necessario che si completi il processo di negativizzazione e, una volta accertato, potrà volare verso Milano per riprendere ad allenarsi assieme ai compagni di squadra.

A questa punto si può affermare anche che Skriniar non sarà a disposizione di Conte per l’esordio in Champions League in programma a San Siro mercoledì sera contro il Borussia Moenchengladbach.

Ricordiamo che all’Inter ci sono anche altri cinque positivi: Bastoni, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young.

OMNISPORT | 16-10-2020 10:32