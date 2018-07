Inter, Skriniar avverte i tifosi

Milan Skriniar viene considerato il perno non solo della difesa ma anche dell’Inter del futuro.

Il difensore ex Sampdoria è stato il miglior acquisto dellla scorsa campagna acquisti e viene dichiarato incedibile, anche se le offerte non mancano.

Intervistato dallo youtuber Sajfa ha dichiarato: “Mi hanno accostato a Barcellona e Bayern Monaco e in effetti era tutto reale, ma non c’è mai stato un dialogo ufficiale. Io non ho intenzione di lasciare l’Inter però può succedere qualsiasi cosa”.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2018 16:05