Inter, Skriniar fa chiarezza

Milan Skriniar ha parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale slovacca, tranquillizzando i tifosi dell'Inter e dando per scontata una sua permanenza in nerazzurro nella prossima stagione.

"Restare all'Inter è il desiderio mio e della società – ha dichiarato il difensore ex Sampdoria – Non ho notizia di nessuna offerta particolare. Non ho motivo di andarmene, e non penso nemmeno che l'Inter mi farebbe andare via. Mi piace anche il fatto che giocheremo in Champions League, non vedo l'ora. Non ho nemmeno parlato di una partenza".

SPORTAL.IT | 30-05-2018 16:55