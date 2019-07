Inter, Skriniar: "Lavoriamo per lottare per i primi posti"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Skriniar si è soffermato su tanti temi, a partire dall'impatto con il nuovo allenatore Conte: "Sapevo che era un professionista vero: si è visto dal primo giorno, sapevo che era così".

Obiettivi chiari: "Scudetto? Lavoriamo per quello, vogliamo lottare per i primi posti". Ci sono anche sogni "personali": "Fascia da capitano? Un giorno sì, ma adesso non ci penso. C'è un nuovo allenatore e noi dobbiamo pensare a giocare, lavorare bene e migliorare".

SPORTAL.IT | 11-07-2019 08:23