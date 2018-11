Inter, Skriniar nel mirino di un’altra big inglese

L’arrivo ormai prossimo di Beppe Marotta permetterà all’Inter di pianificare una nuova e aggressiva campagna acquisti. Prima ancora di comprare nuovi campioni – e Luka Modric resta il nome in cima alla lista – il club nerazzurro dovrà valutare attentamente se e chi cedere: in queste ore dall’Inghilterra parlano di una nuova big interessata a Milan Skriniar. Si tratta del Chelsea, che, secondo il Sun, avrebbe affiancato il Manchester United nella corsa al centrale slovacco.

EREDE DI DAVID LUIZ. Per il tabloid britannico, Skriniar è il rinforzo ideale per i Blues, almeno nella testa di Maurizio Sarri, che mira ad avere un’alternativa a David Luiz: il brasiliano ha sì rinnovato con il club londinese, ma ha ormai 32 anni e dunque il Chelsea è alla ricerca di un giocatore di alto profilo in grado di sostituirlo o comunque di alternarsi con lui al centro della linea a quattro di Sarri, dato che sia il danese Christiansen che il veterano Cahill sembrano ormai prossimi a lasciare i Blues. Il Sun non parla di cifre, ma è chiaro che per arrivare a Skriniar il Chelsea dovrà sborsare una cifra sicuramente superiore ai 70 milioni di euro.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 10:13