Inter, Skriniar parla del suo futuro

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato del suo futuro in un'intervista a Ruhrnachrichten.de: "Sono molto soddisfatto qui, mi trovo molto bene. Ho un ottimo rapporto con i tifosi. Non mi manca nulla qui e gioco regolarmente per questo motivo ho fatto questo passo. Non progetto nessun trasferimento. L’interesse di altri club per me? Su Internet si scrive molto, quindi certe notizie arrivano anche a me, ma non mi ci rompo la testa".

"Personalmente non mi è arrivata nessuna offerta, ma sui media circolavano nomi di club come Manchester City, Manchester United e Barca. Se avessi ricevuto un’offerta dal Bayern o dal Borussia? Naturalmente ci si riflette sempre se si riceve un’offerta da questi club. Ma dipenderebbe più dalla mia situazione all’Inter e dal ruolo e importanza che ho qui. Fossi sempre in panchina, sarebbe difficile dire di no".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 16:35