Inter, Skriniar: "Resto per giocare la Champions"

Milan Skriniar, in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia alla vigilia della partita contro l'Olanda, ha parlato del suo futuro: "Resto per giocare la Champions con l'Inter? Sì, questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell'ultima partita, dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione, soprattutto per la Champions".

Su Icardi: "Non posso dire niente, deve decidere lui. So però che è contento all'Inter, credo resti con noi".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:10