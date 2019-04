Inter, Skriniar: "Siamo tutti uniti"

In una lunga intervista concessa a Sky Sport, Skriniar ha parlato del momento in casa Inter: "Siamo tutti uniti, questo è il momento di stare concentrati e far vedere che siamo una squadra formata da uomini forti".

Il difensore nerazzurro si sofferma anche su Icardi: "Non è molto importante chi indossa la fascia di capitano, non ti porta a cambiare il modo di giocare. Io capitano? Non è importante, ho sempre dato il massimo". Una battuta anche sul sogno scudetto: "Quanto manca per lottare per lo scudetto? Quest'anno tanto, ma dall'anno prossimo vogliamo lottare per stare in alto, dove l'Inter merita di stare".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 08:04