Pari Inter: i tifosi scelgono il bersaglio sul web

L‘Inter non va oltre il pari in casa della Lazio, portando a casa solo un punticino al termine di una partita che a un certo punto sembrava avere in pugno. Contro un avversario che perdeva pezzi importanti col passare dei minuti e ridotto in dieci a 20′ dal termine per il rosso a Immobile, la squadra di Conte prima non è stata in grado di gestire il vantaggio firmato da Lautaro, poi di capitalizzare la superiorità numerica. Tanti, non a caso, i commenti improntati alla delusione da parte dei tifosi nerazzurri sui social.

Monumento a Vidal

Tra i migliori in campo per distacco spicca Arturo Vidal, autore di una prestazione monumentale. L‘Inter ha trovato il suo guerriero e Giulio gongola: “Vidal gioca a un livello superiore, ma molto superiore”. Anche Daniele sottolinea la prestazione del mediano cileno, scrivendo compiaciuto: “C’è poco da dire, Vidal è un gigante”. Un altro tifoso nerazzurro chiede con malcelata ironia: “Ma non era bollito?”.

Inter, le altre note liete

Non solo Vidal, comunque. La freddezza sotto porta di Lautaro e la tenuta difensiva di Skriniar sono tra le altre note liete del match dell’Olimpico. Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, elogia pubblicamente l’attaccante senza mai nominarlo: “La cosa buona di certi giocatori è che sono capaci di giocare 30 minuti agghiaccianti e poi, magari, diventano decisivi”. Altri invece celebrano il difensore ritrovato: “Ma sapete che oggi stiamo rivedendo il vero Skriniar?”. E ancora: “Tra le cose belle, ma veramente belle di questa giornata, è che l’Inter ha ritrovato un gran giocatore: Skriniar“.

Inter, i peggiori in campo

Ma non sono tutte rose e fiori. Davide, ad esempio, pone una domanda interessante: “Come ha fatto il Bayern a vincere la Champions nonostante Perisic?”. E non è il solo a criticare la prestazione del croato: “Niente, proprio non riesco a farmi piacere Perisic anche quando gioca dignitosamente. È più forte di me”. Al momento del pari della Lazio, poi, fioccano le critiche a indirizzo di Handanovic: “Ma l’Inter ha intenzione di giocare senza portiere per molti anni ancora?”, domanda Nanni. “Non si muove dalla linea di porta nemmeno per sbaglio”, scrive Marco. E ancora Miguel: “Chissà quanti punti ci deve costare Handanovic prima di sostituirlo con Radu“.

Lazio-Inter, il finale di gara

Numerose anche le critiche nei confronti di Conte per la gestione del finale di gara in undici contro dieci per l’espulsione di Immobile. “Eh ma meglio Sensi che Eriksen”, si lamenta Clizia. L’ex Sassuolo viene anche espulso e gli animi si scaldano. “Che pollo Sensi, ma come si fa”, scrive Daniele. “Beh…pollo lui o chi lo ha mandato in campo?”, è il sondaggio Genny. E molti se la prendono pure con l’arbitro Guida: “Compensazione vergognosa”.

SPORTEVAI | 04-10-2020 17:04