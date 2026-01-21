Inter: Sommer nel mirino dei social per il raddoppio dell’Arsenal, ma Chivu lo scagiona e trova altri colpevoli

Il portiere finisce sotto accusa per la rete del 2-1 nata da un calcio d’angolo dei Gunners, ma nel post-gara il tecnico dà un’altra lettura dell’azione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una bella Inter si arrende a un Arsenal troppo forte, ma per i tifosi la gara del Meazza sarebbe potuta finire diversamente senza l’errore di Yann Sommer sul gol del 2-1 di Gabriel Jesus, nato da uno schema su angolo dei Gunners. Nel post-partita, però, Cristian Chivu assolve il portiere e trova altri colpevoli.

Inter-Arsenal, i tifosi contro Sommer

Basta Sommer! Questo l’urlo che si alza dai social network frequentati dai tifosi dell’Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri contro l’Arsenal. Per molti, infatti, il portiere svizzero è il grande colpevole del gol del 2-1 firmato da Gabriel Jesus, incassato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per i tifosi Sommer non è riuscito a intercettare il pallone due volte: prima sulla battuta dalla bandierina, poi sulla sponda di Trossard, che dopo aver toccato la traversa ha permesso a Gabriel Jesus di segnare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivolta sui social contro il portiere

“Sommer non può più giocare!”, attacca Lamatt su X, ma il suo commento assomiglia a molti altri tra quelli postati dai tifosi dell’Inter durante e dopo la partita con l’Arsenal. “Il problema che in una società di 100 persone nessuno si accorge del livello di Sommer”, aggiunge MarottaOut. “Il livello dei titolari quest’anno è crollato. Sommer l’esempio migliore (o peggiore)”, scrive Sebastiano. “Comunque se hai di fronte una squadra che ha segnato 18 volte su corner non puoi giocare con Sommer che non esce mai, caro Chivu. Sembra il portiere del calciobalilla”, attacca Gasincurva. E Giorgio gli fa eco: “Caro Chivu, perché insistere su Sommer?”.

Chivu trova altri colpevoli

Nel post-gara, però, lo stesso Chivu torna sull’episodio e, anche se brevemente, fa capire di non ritenere Sommer responsabile per la rete incassata. “Siamo stati sfortunati su quel gol a palla inattiva – dice l’allenatore nerazzurro in un passaggio della sua analisi sulla sconfitta – La palla doveva salvata sulla riga dai nostri due difensori”. Effettivamente Lautaro Martinez e Akanji erano sulla traiettoria, ma non sono riusciti a reagire dopo che la sponda di Trossard è finita sulla traversa. “Siamo stati sfortunati perché la palla prende la traversa e finisce nella testa di un giocatore (Gabriel Jesus, ndr)”, conclude Chivu. Sommer, dunque, non sarebbe responsabile per il tecnico, almeno pubblicamente.