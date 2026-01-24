Inter, Sommer ora basta: in quattro in pole per sostituirlo, lo scenario

37 anni, terza stagione all’Inter e i tifosi che premono per non rivederlo più in campo. Yann Sommer, dopo la papera in Inter-Pisa, è stato subissato di fischi dal Meazza. A difenderlo è Cristian Chivu ma la dirigenza nerazzurra ha già deciso che non rinnoverà il contratto al portiere svizzero che scadrà a fine stagione. La lista di nomi che potrebbero sostituire Sommer.
Le critiche dei tifosi
E’ l’11’ di gioco di Inter-Pisa quando il portiere nerazzurro, in uscita dai pali, scarica clamorosamente il pallone tra i piedi di Moreo (sbagliando l’appoggio a Zielinski) che conclude in rete con un pallonetto perfetto. Prima il gelo, poi la pioggia battente ed infine i fischi incessanti di San Siro. Non solo, le critiche del web portano l’hashtag Sommer in tendenza nel momento iniziale e più complicato di gara.
Ma, per il portiere svizzero, l’incubo non finisce qui: poco dopo, al 23′, il Pisa raddoppia con un colpo di testa in area, su calcio d’angolo battuto da Tramoni. Il bomber dei toscani anticipa tutti, colpisce di testa e infila nuovamente Sommer che non riesce ad evitare la rete sul primo palo. Da lì in poi i tifosi nerazzurri hanno continuato a fischiare il portiere nerazzurro per buona parte di gara.
La lista dei possibili sostituti
Per Cristian Chivu il piano B c’è già ma il tecnico nerazzurro ancora non resta convinto dell’alternativa Josep Martinez. Intanto, l’Inter si muove sul mercato e vuole un nuovo portiere per giugno: in lizza, stando a quanto riporta Di Marzio su Sky . c’è Dibu Martinez, che vuole un ingaggio alto, poi i nomi allettanti di Vicario, Caprile e Carnesecchi.
I nerazzurri sceglieranno attorno ai primi di marzo su quale portiere puntare per la prossima stagione ma una cosa resta certa: per Sommer si tratta dell’ultima stagione con l’Inter.
I tifosi vogliono Josep Martinez in campo
Arrivano poi numerose critiche anche al tecnico nerazzurro. I tifosi dell’Inter, dopo la prestazione super di Josep Martinez contro il Bologna in Supercoppa, tornano a chiedere a Chivu di mettere in campo il secondo portiere: “Ma cosa non capisce Chivu che è giunto il momento di Josep Martinez”. E ancora: “Dopo la supercoppa andava messo Josep Martinez titolare fisso ma tutti sapevamo che già avrebbe rimesso Sommer”.
I tifosi attaccano: “I numeri disastrosi di Yann Sommer in questa stagione: è 19esimo come gol evitati, in difetto di 1,3. Mike Maignan, il migliore, ha sventato quasi 8 gol, Sommer non solo non ha sventato neanche un gol ma ne ha presi 1,3 in più rispetto ai gol attesi.”
E ancora: “Comunque un’involuzione così netta come quella di Sommer penso non si sia mai vista nella storia del calcio Mi vengono i brividi a pensare che nemmeno un anno fa sfornava prestazioni del genere.”
C’è poi chi scrive: “I tifosi dell’Inter sono passati da criticare Handanovic a criticare Sommer. In 13 anni Ausilio non è mai riuscito a portare un portiere che desse sicurezza a tutti. Il male assoluto dell’Inter.”
Non si placano gli animi sul web: “Una tifoseria che ha fischiato Moratti o campioni VERI e applaude Sommer è una tifoseria MORTA. Ma non da oggi eh, ormai san siro è un teatro.”
E infine: “Chivu ha fatto questa affermazione solo per proteggere Sommer. Nelle interviste post-partita precedenti, ha sempre detto che i giocatori non devono sentirsi in imbarazzo o aver paura di calciare il pallone in tribuna quando sono in difficoltà.”