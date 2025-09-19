Inter, Sommer rinato ad Amsterdam, ma dopo la Juve qualcosa è cambiato: la svolta di Chivu su Martinez

Lo svizzero, difeso dall’allenatore dopo Torino e poi protagonista di una buona gara con l’Ajax, potrebbe comunque finire in panchina in favore dello spagnolo

Yann Sommer ha riscattato gli errori con la Juventus ergendosi a protagonisti della vittoria dell’Inter in casa dell’Ajax, tuttavia dopo Torino qualcosa è cambiato nelle gerarchie tra i portieri nerazzurra: Cristian Chivu potrebbe operare una vera e propria svolta nella partita di domenica col Sassuolo, lanciando come titolare Josep Martinez.

Inter, il riscatto di Sommer

Dopo gli errori con la Juventus, che avevano causato una pioggia di critiche anche ingenerose, Yann Sommer ha dato una risposta da vero campione, offrendo un’ottima prestazione nel 2-0 dell’Inter ad Amsterdam, sul campo dell’Ajax. I nerazzurri hanno aperto la loro Champions League con una vittoria anche grazie agli interventi del portiere svizzero, che con la partita in Olanda sembrava aver scacciato ogni nube sulla sua titolarità tra i pali dell’Inter. Oggi, però, da Milano arrivano notizie diverse…

La difesa di Chivu

Secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu avrebbe intenzione di dare una svolta alla gestione dei portieri dell’Inter. Dopo la sconfitta di Torino il tecnico aveva difeso a spada tratta Sommer, annunciando che l’avrebbe confermato come titolare ad Amsterdam e rispondendo in maniera netta alle critiche nei confronti del numero uno svizzero. Una reazione, però, che sarebbe stata motivata esclusivamente dalla volontà di salvaguardare il morale di Sommer: togliendogli la titolarità dopo la partita con la Juventus, Chivu avrebbe inflitto un colpo troppo duro allo svizzero.

Martinez titolare in serie A

Adesso, però, dopo il riscatto di Amsterdam, Chivu sembra intenzionato a dare una svolta alla gerarchia tra i portieri nerazzurri, promuovendo Josep Martinez se non a titolare, almeno a co-titolare. Il tecnico dell’Inter è intenzionato a dare maggiore spazio al 27enne spagnolo in campionato, già a partire dalla gara di domenica a Sassuolo, e a lasciare a Sommer la porta nelle gare di Champions League. Se Martinez dovesse assicurare sufficienti garanzie, la divisione delle competizioni diventerebbe definitiva: la serie A sarebbe terreno di gara per lo spagnolo, mentre allo svizzero resterebbe l’Europa.

Strategia a lungo termine

Una scelta, questa, che sarebbe dettata da ragioni anagrafiche – Sommer compirà 37 anni a dicembre – ma legate anche alla strategia del club: l’ex Bayern ha il contratto in scadenza a giugno, lanciare Martinez come titolare in campionato servirebbe anche a capire se l’Inter potrà puntare o meno sullo spagnolo in futuro, oppure se dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo portiere titolare nelle prossime sessioni di mercato.