Inter: sorpasso United per Andersen

Il Manchester United fa sul serio per Joachim Andersen.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i Red Devils sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale già nel mercato di gennaio. Mourinho preme per avere da subito il giocatore, tant’è che si parla di una proposta intorno ai 35 milioni di euro.

Il Manchester United è attualmente in pole per il difensore danese ma l’Inter non sembra intenzionata a mollare la presa: previsto nei prossimi giorni un incontro con i dirigenti della Samp per discutere dell’operazione. Juve, Tottenham e Liverpool al momento più defilate.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 13:15