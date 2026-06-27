Inter, individuato il sostituto di Palestra: costa meno e gioca i Mondiali. Sfuma anche Solet, ecco il nuovo nome

Saltati Palestra e Nico Paz, Marotta ha trovato le alternative: un ex Udinese per sostituire Dumfries e un centrale del Chelsea. Novità su Pio Esposito

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Incassati i no per Palestra e Nico Paz, che non lascerà il Como, per l’Inter rischia di sfumare anche Solet. Tutto da rifare, ma stavolta il tempo gioca a favore di Marotta, che ha già individuato un’alternativa credibile sia in difesa sia sulla fascia destra, dove bisogna intervenire con urgenza dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid. C’è però anche una buona notizia per il golden boy Pio Esposito.

Inter, individuato il sostituto di Palestra

Impossibile per Marotta, che si era spinto fino ai 50 milioni richiesti dall’Atalanta, pareggiare la maxi offerta del Chelsea. Palestra è ormai un capitolo chiuso: nel mercato, soprattutto quando entrano in scena i club della Premier League, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Se inizialmente l’Inter non aveva un vero piano B, adesso è arrivato il momento di voltare pagina. In cima alla lista dei desideri c’è un calciatore che costa meno del 21enne di Buccinasco, vanta una grande esperienza internazionale e conosce molto bene il calcio italiano.

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Inter, Molina per il dopo Dumfries: Marotta convinto

I tifosi nerazzurri stanno seguendo con un pizzico di nostalgia le prestazioni di Dumfries, che continua a sfornare assist con l’Olanda. Ma questa volta gli occhi dell’Inter sono puntati sull’Argentina. Il possibile erede di Denzel faceva parte della rosa campione del mondo in Qatar e in questo Mondiale ha disputato 45 minuti contro l’Algeria, restando poi in campo fino al triplice fischio nella sfida con l’Austria. Il nome è quello di Nahuel Molina, che in Italia ha già lasciato il segno con la maglia dell’Udinese, mettendo insieme 9 gol in Serie A prima del trasferimento all’Atletico Madrid. Reduce da una stagione poco esaltante alla corte di Simeone, il 28enne potrebbe partire di fronte a un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, circa 20 in meno rispetto a quanto l’Inter avrebbe investito per Palestra. Altre piste sono quelle che portano all’israeliano Khalaili, su cui è forte il Napoli, e occhio alla pazza idea Carvajal.

Inter, sfuma Solet: il nuovo obiettivo per la difesa

Da tempo Ausilio segue Solet, ma non è mai riuscito a trovare l’intesa con l’Udinese, che continua a valutare il difensore tra i 25 e i 30 milioni di euro. A queste condizioni potrebbe essere proprio l’Inter a cambiare obiettivo: il francese piace, ma non a qualsiasi prezzo. Con gli addii di Acerbi e De Vrij, passato al Panathinaikos, i nerazzurri vogliono inserire un centrale già pronto e con esperienza internazionale. Lo sguardo si sposta così proprio in casa Chelsea, il club che ha appena strappato Palestra all’Atalanta con un’operazione da 55 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. L’ultima idea porta a Trevoh Chalobah, 26 anni. Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso.

Marotta si consola con Pio Esposito

A San Siro molti avevano già immaginato un tridente formato da Nico Paz, Lautaro Martinez e Pio Esposito. Per ora resterà soltanto un sogno. Il club di viale della Liberazione, però, è pronta a blindare il suo gioiello: il centravanti della Nazionale è legato ai nerazzurri fino al 2030, ma percepisce appena 1,2 milioni di euro a stagione. I contatti con il suo agente, Mario Giuffredi, sono già partiti e il clima è più che positivo. Anche perché Pio vede soltanto l’Inter nel proprio futuro.