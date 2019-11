Inter-Spal 2019-2020, le probabili formazioni

L'Inter per continuare la lotta con la Juventus, la Spal per cercare di allontanarsi dalla zona calda. Obiettivi contrapposti per le duellanti di domenica, ore 15, allo stadio Meazza di Milano.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; R. Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Candreva, Skriniar, Ranocchia, Godin, Dimarco, Agoumé, Borja Valero, Esposito, Politano.

Spal (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici. A disposizione: Thiam, Letica, Igor, Felipe, Salamon, Cannistrà, Valoti, Mastrilli, Moncini, Paloschi, Jankovic.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 10:04