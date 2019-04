Inter, Spalletti avverte: 'Presto farò nomi e cognomi'

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus: i nerazzurri sono a caccia di punti per mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League.

L'allenatore nerazzurro si è così espresso sul suo futuro: "Io devo sempre dare il meglio di me stesso anche se c'è sempre qualcuno che giudica. La mia società è giusto che vada a cercare il meglio per l'Inter, se ci sono io tra i cambiamenti da fare c'è da accettarlo. Se si riferisce ai mulini a vento quelli girano a caso e portano i discorsi dove gli pare in base ad amicizie, telefonate eccetera. A fine stagione tireremo le somme anche facendo nomi e cognomi, dicendo chi lavora in maniera corretta e chi in maniera scorretta".

Il gap con la Juventus resta elevato: "Queste due squadre rappresentano i poli opposti della passione calcistica, è un manifesto del nostro campionato. Far bene contro la Juventus diventa fondamentale per credere nel lavoro che facciamo e diminuire il gap. La differenza la può fare il gioco e il modo di stare in campo, oltre a prendere grandi campioni sul mercato. Diventa più facile anche fare l'allenatore coi campioni, ma poi c'è una struttura e un equilibrio da creare sul campo con una mentalità importante e un carattere giusto. Il fatto che molte squadre come Atalanta, Torino, Sampdoria e altre siano lì a giocarsela, vuol dire avere più complicazioni per tutte, Juventus compresa. Una squadra da sola non può diminuire le distanze, ma l'equilibrio del campionato in generale".

La crescita di Lautaro Martinez: "Il calciatore ha messo in pratica la sua crescita naturale per le qualità che ha, di conseguenza è stato fatto giocare di più. Sicuramente è pronto per essere un riferimento per la prossima stagione in base a quello che ci ha fatto vedere nel suo percorso. Sa prendersi le responsabilità, in una squadra come l'Inter ci vogliono questo tipo di giocatori".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 20:16