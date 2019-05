Inter, Spalletti caccia un giocatore dall'allenamento

Doccia in anticipo per Joao Mario: il centrocampista dell'Inter è stato allontanato dal campo dal tecnico Luciano Spalletti durante la sessione mattutina di allenamento a causa della scarsa intensità e la svogliatezza vista durante la seduta.

Nessun problema fisico quindi per il portoghese, come inizialmente ipotizzato, ma una scelta dell'allenatore toscano che non ha gradito l'atteggiamento di Joao Mario. La qualificazione matematica in Champions League non è ancora stata conquistata, e il mister nerazzurro non vuole cali di concentrazione in vista del finale di campionato, né in partita, né in allenamento.

Joao Mario, che a fine stagione lascerà il club meneghino dopo tre anni dimenticabili, è stato quindi esortato a tornare negli spogliatoi, ed invitato a ripresentarsi venerdì maggiormente motivato. Joao Mario è già finito spesso nel mirino dei tifosi di San Siro per il suo atteggiamento in campo, apparso più di una volta svogliato.

Il giocatore lusitano era stato rilanciato da Spalletti in autunno complice la lunga assenza di Nainggolan, e sembrava trovarsi finalmente a suo agio nel 4-3-3 della prima parte di campionato. Ma Joao è sparito nuovamente negli ultimi mesi dopo qualche buona prestazione. Difficile un suo impiego nelle ultime due partite della stagione, la sua esperienza all'Inter sembra ormai definitivamente conclusa.

Arrivato nell'estate del 2016 per 45 milioni di euro, ha disputato 68 partite tra campionato e coppe con la maglia dei nerazzurri, andando a segno in quattro occasioni. Tra gennaio e giugno del 2018 ha giocato in Premier League, nel West Ham. Nei prossimi mesi potrebbe tornare in patria: lo cerca il Porto, i nerazzurri lo valutano 20 milioni di euro circa e aspettano offerte anche dalla Premier League e dalla Ligue 1.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 22:25