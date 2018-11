Inter, Spalletti: 'Ecco come sta Nainggolan'

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa.

Radja Nainggolan è stato convocato per la sfida con il Grifone: "Sta facendo vedere il suo pezzo forte, cioè di essere uno tignoso anche quando si tratta di voler tornare. Oggi si è allenato, è andato forte, ha fatto un lavoro supplementare che doveva fare. Ha fastidio ma lo ha sopportato e qui c'è implicita la qualità dello staff del dottor Volpi perché abbiamo uno staff di primo livello e lo hanno rimesso in campo in pochi giorni. Questo fatto che possa mancare qualcuno in determinati momenti succederà a chiunque e non posso permettere che chi gioca al posto di Nainggolan si senta sopportato, in attesa del rientro di Radja. Io ho una squadra forte e posso scegliere, al posto di Joao Mario avrei potuto sceglierne altri tre o quattro, ma ho scelto lui".

Turnover in vista del Barcellona: "La partita contro il Genoa rappresenta difficoltà come tutte le altre gare del nostro campionato, che sono tutte insidiose. Poi ci sono in più le ultime prestazioni del Genoa, che contro il Milan avrebbe meritato anche qualcosa di più. L'insidia è quella, quando scendiamo in campo non dobbiamo pensare di essere forti, ma pensare a dimostrarlo nuovamente. Perché tutto passa da lì. Per quanto riguarda le rotazioni, qualcosa di diverso ci sarà".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 16:25