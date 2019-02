Inter, Spalletti esplode: "E' in ballo la carriera"

L'Inter è obbligata a rialzarsi e a rimettersi a correre: dopo il tracollo di inizio 2019, i nerazzurri affrontano sabato il Parma con la speranza di rimettersi in carreggiata. Al Tardini contro la rivelazione del campionato la sfida sarà dura ma la squadra non si può permettere ulteriori passi falsi.

"La squadra lavora sempre alla stessa maniera, nel senso che ci sono cose che vanno ripetute e fatte sempre ed altre modificate e migliorate. L’atteggiamento è quello del calciatore che vuole rimettere a posto delle cose, perché in ballo ci sono le sorti anche della nostra carriera. Di conseguenza si mette a posto solo andando a lavorare in maniera molto più seria e forte", è l'avvertimento che il tecnico toscano manda a tutti.

"E' lecito mettere in discussione tutto. Poi però si rischia di fare ulteriore confusione, e ci sono cose che vanno difese. Bisogna riuscire a far capire ai calciatori che non è tutto da buttare. Quando non si fanno i risultati i discorsi vanno a zero, perché è quello ciò che conta: riuscire ad andare in campo e fare una prestazione che serva per ripartire. Però ci sono cose che dobbiamo continuare a portarci dietro. Si va là a giocare la partita per fare risultato ma anche mettendoci dei contenuti che ci hanno portato ad essere migliori nel lavoro fatto in questi 18 mesi".

Per uscire dal tunnel bisogna prima risistemare la testa: "Noi dobbiamo lottare su ogni pallone, con ogni risultato e contro qualsiasi squadra. Come dicevo prima c’è in ballo molta della nostra qualità professionale, e bisogna ritirarsi fuori da questo momento. Le partite, se ci si arriva con la forza mentale che hai e con la squadra in condizione di esprimere il massimo, si possono vincere tutte. Bisogna lavorare più sulla testa. Le nuove situazioni tattiche sono piccole modifiche, perché poi lo scorrimento delle partite ha dimostrato che quella che avevamo fatto come scelta è la cosa giusta. È chiaro che in partite come queste in campo bisogna mettere oltre che la tecnica anche un po’ di cuore. È quello che poi riesce sempre a fare la differenza, perché bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che vestiamo, assumendoci le nostre responsabilità".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 12:35