Inter: Spalletti furioso attacca i giocatori

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha duramente criticato i suoi giocatori per la sconfitta contro il Barcellona. Nel dopo gara del Camp Nou l'allenatore dei nerazzurri non le ha mandate a dire: "Abbiamo giocato due gare a certi livelli, mi aspettavo delle conferme. Invece non siamo stati bravi a recuperare il pallone e a ribaltare le situazioni. Avremmo dovuto gestire meglio il gioco, non puoi venire qui e sperare in un contropiede. E' stata una partita al di sotto delle nostre possibilità. Così non va bene. Non ci deve più succedere".

L'approccio sbagliato: "Siamo entrati un po' frenati e titubanti, loro hanno meritato di vincere . Loro ci sono saltati addosso, vedendo le nostre difficoltà in fase di palleggio. E quando non tieni palla poi perdi ordine ed energie per andare a rincorrerli e si snatura il concetto di squadra. E' bruttissimo sentirsi dire 'avete preso coraggio'. Veramente brutto, come sentirsi dire 'poverini'. E' corretto, è il messaggio che abbiamo mandato. Effettivamente abbiamo dato quell'idea nel primo tempo e la cosa mi fa dispiacere. Queste sono le partite da giocare, mi sarei aspettato lo stesso atteggiamento delle precedenti, invece non siamo stati coraggiosi nel far girare palla una volta riconquistata. Loro hanno interpretato bene questo essere poco coraggiosi. Qua non si viene per lasciare il pallino a loro".

"Le nostre complicazioni derivano anche dal fatto di avere molti giocatori indisponibili, soprattutto a centrocampo. Si è fatto male Nainggolan, c'è anche il freno della Uefa. Ci poteva essere la possibilità di gestire meglio le risorse. Loro sono stati più forti di noi, hanno vinto meritatamente".

Anche Mauro Icardi ammette le difficoltà della squadra: "La differenza oggi è stata nel primo tempo, dove abbiamo fatto una gara non da Inter, abbiamo lasciato troppi spazi e lasciato il gioco in mano a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, li abbiamo fatti sbagliare tanti passaggi e potevamo fare meglio noi nel finire l'azione. Non sono molto contento della partita che abbiamo fatto perché potevamo fare meglio fin dall'inizio, siamo stati costretti a stare dietro. Al ritorno dovremo fare una grande partita e fare punti per passare il girone".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 10:05