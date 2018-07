Inter, Spalletti nervoso: tagliato un centrocampista

L'Inter a secco di vittorie nelle ultime quattro amichevoli sta innervosendo, e non poco, Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per l'allenatore nerazzurro l'attuale rosa a disposizione non è ancora in grado di puntare allo scudetto.

Il mister toscano chiede a gran voce un rinforzo di qualità a centrocampo: Arturo Vidal è il primo nome sulla lista, ma un arrivo del cileno è possibile solo in caso di cessione di un mediano presente in rosa.

Tra i papabili ci sarebbe in primis Gagliardini, che nonostante il gol contro il Chelsea non ha convinto con le sue prestazioni l'allenatore di Certaldo ed è sempre più in bilico e a rischio taglio.

"Mi sembra chiaro che il mercato sia da completare, chi arriva in cima nel nostro campionato ha due formazioni, quando si va a giocare le coppe, dopo due-tre giorni devi cambiare 6 giocatori. Poi ci sono gli infortuni. Serve il doppio portiere, il sostituto di Icardi. Funziona, così, stiamo lavorando per questo e siamo vicini a completare la rosa", queste le parole di Spalletti dopo la sconfitta ai rigori contro il Chelsea.

L'analisi del match con i Blues: "Loro superiori per qualità tecniche e far girare la palla, li abbiamo sofferti. Abbiamo dovuto correre, poi piano piano abbiamo preso confidenza, ci siamo sciolti e abbiamo fatto buone cose, soprattutto nel secondo tempo. Mi piace la disponibilità a mettere in pratica il calcio che vogliamo fare, ora bisogna alzare il ritmo. Quando giochi contro squadre che pressano bisogna tirar fuori giocate e qualità. Nel primo tempo non ci siamo riusciti sempre, tenevamo palla troppo poco. Così ti stancano e trovano il buco, ma abbiamo fatto la nostra partita, nonostante non abbiamo molti ricambi ora".

L'Inter, dopo la prima amichevole vinta contro il Lugano per 3-0, ha perso con il Sion per 2-0 il 18 luglio. Dopo due pareggi con Zenit (3-3) e Sheffield United (1-1), la Beneamata è stata sconfitta ai rigori dal Chelsea nel test di Nizza.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 11:05