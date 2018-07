Inter, Spalletti: 'Rinnovo in 5 minuti'

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato le voci sul rinnovo del contratto in scadenza tra un anno: "State tranquilli, il rinnovo di contratto si fa. Non c'è alcun problema, io qui mi trovo bene. Il contratto lo facciamo in cinque minuti, anzi è come se l'avessi già firmato. I rapporti sono ottimi e non c'è bisogno nemmeno di avvocati o procuratori, come è successo per il primo accordo''.

L'arrivo di Ronaldo: "Darà forza e visibilità al nostro campionato, si legge entusiasmo e voglia di confrontarsi, si respira aria di grandi sfide e grande calcio, questo fa bene al nostro movimento. E' un grande calciatore, un grandissimo campione, forse sotto l'aspetto della convinzione è uno dei più forti. In tutto questo, nessuno può farci sentire inferiori senza il nostro consenso".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 16:30