Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza

Continua a far discutere il penalty concesso contro l'Inter ai Reds per la trattenuta di Bastoni, la moviola di Mediaset e l'umore dei social

Un “rigorino”. Così è stato defnito il penalty concesso ieri a San Siro al Liverpool nel finale della gara di Champions. Quella trattenuta leggera di Bastoni, con Wirtz che solo diversi secondi dopo cade platealmente, non era stata vista dall’arbitro Zwayer ma è intervenuto il Var (lecitamente?) per richiamarlo al monitor e in qualche modo condizionarlo nella scelta. Rigore, gol e Inter sconfitta ma quante polemiche.

La moviola di Cesari

Su Sportmediaset arriva la sentenza di Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese dice: “È il classico ‘rigorino’. Sono queste valutazioni che cercano di combattere Collina alla Fifa e Rosetti all’UEFA. Le decisioni che ‘imbruttiscono’ il calcio e fanno precipitare la categoria arbitrale nel baratro. Può una ‘tirata’ di pochissima entità della durata di centesimi di secondo far cadere all’istante un calciatore? Certamente no. A scoppio ritardato sì e, con un intervento VAR inopportuno e fuori luogo, si fischia il penalty. La decisione di campo di Zwayer era corretta. Si gioca. Insomma un bel ‘pasticcio’ che l’UEFA cercherà di archiviare velocemente”.

Lo sfogo di Capello

Negli studi di Sky è successo il finimondo a fine gara. Addirittura il tecnico dell’Atalanta Palladino, in collegamento da Bergamo, si è sentito di dover dare solidarietà a Chivu che era in diretta (“il rigore del Liverpool è inesistente”) mentre Fabio Capello si è scatenato: “E’ un rigore scandaloso, un rigore che non si può dare. Non capisco il VAR, l’arbitro aveva visto tutto. Poi lasciamo stare la simulazione del giocatore che si è buttato. Per annullare il goal nel primo tempo ci hanno messo tre minuti, qui ha richiamato l’arbitro per una trattenuta che si vede in ogni angolo. Crea un precedente: questo rigore è una vergogna”.

La rabbia di Costacurta

Furioso anche Billy Costacurta che ha detto: “Ci verranno a dire che da regolamento questo è calcio di rigore, ma dovremmo darne 17 o 18 rigori a ogni partita. Di cosa stiamo parlando? È una cosa senza alcuna logica. Wirtz ha anche fatto scena. L’arbitro va al VAR e vede che questo fa la sceneggiata eh…”

Il popolo del web si spacca

Fioccano i commenti sui social ma per i non-interisti non c’è stato nulla di scandaloso nel fischiare la trattenuta di Bastoni: “Ma se un difensore trattiene palesemente l’attaccante che sta andando sul pallone con l’intento di fermarlo perché non dovrebbe essere fallo?” e poi: “.palla alta, giocatore spalle alla porta circondato da maglie nerazzurre….che bisogno hai di trattenerlo cosi platealmente?? poi lascia stare che wirtz accentua e sviene…ma che bastoni è stupidissimo bisogna dirlo però” e anche: “A parti invertite lo avremmo chiesto? Sì. La maglia è stata tirata? Sì. Allora è rigore.”

C’è chi scrive: “Sui calci d’angolo non vengono dati perché le trattenute sono reciproche, qua Bastoni ha trattenuto Wirtz palesemente, e poco conta la pericolosità dell’azione d’attacco bloccata” e poi: “Quanti ne hanno dati a favore dell’Inter, di rigori così leggeri!? Se una volta te lo danno contro accettalo…”, oppure: “Vi siete bevuti il cervello, trattenuta in area netta e danno procurato al giocatore che va verso la palla… solo su Interlandia il rigore diventa da palese a “inesistente” e ancora: “io credo che Bastoni il genio di turno con la sua grande esperienza internazionale non deve assolutamente trattenere la maglia in maniera continuata…immaginatevi se lo facesse in Nazionale”.

Il web è scatenato: “Purtroppo la maglia tirata è plateale quanto inutile.. e vista al Var e quindi non a velocità normale è rigore. E Bastoni ne ha fatti una marea di questi interventi.. non serve, non c’è motivo e ne perdiamo un’altra dopo l’85esimo” e poi: Era nell’aria avrebbero vinto con un regalo arbitrale. 10 minuti per annullare un gol che senza var si è visto che c’era braccio, rigore solare negato all’Inter per fallo di mano, era logico che avevamo l’arbitro contro e che alla prima occasione avrebbe dato rigore inesistente” e anche: “Tra l’altro in diretta e a velocita normale non é mai rigore infatti l’arbitro lascia correre ed era ben posizionato, poi interviene il Var e glielo mostra sempre e solo in low motion e li puo trarre in inganno” e infine: “I Var stanno condizionando i risultati… io abolirei il Var e darei all’arbitro la possibilità di andare al monitor a rivedere ciò che ritiene necessario quando ha dubbi…stop”.