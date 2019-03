Inter spiazzata da Icardi: la rabbia di club e tifosi

L'Inter ha deciso di non replicare alla lettera di Mauro Icardi pubblicata nel tardo pomeriggio di giovedì su Instagram, allo scopo di non destabilizzare ulteriormentela squadra in vista dell'importante match contro il Cagliari.

Ma da Appiano filtra un forte malumore sulla nuova uscita del bomber nerazzurro, che nel post ha risposto alle parole del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ("Parlo solo di quelli che vengono in campo, che hanno a cuore le sorti dell'Inter"). Dopo aver ribadito il suo amore per i colori nerazzurri, l'ex capitano ha scritto: "Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter".

Il club è fortemente irritato e sorpreso da questa ultima uscita. Secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport "il post è stata l’ennesima mossa inaspettata e destabilizzante per un ambiente che invece sta cercando di ricompattarsi e di concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi stagionali".

Secondo la rosa la società e Marotta sarebbero rimasti spiazzati da questo lungo sfogo, che considerano provocatorio: un "altro gesto di sfida, insomma, nei tempi e nei modi, perché arrivato a poche ore da una partita delicata di campionato".

La rottura dei rapporti è ormai totale: i dirigenti avevano chiesto a Icardi e Wanda Nara di mantenere un profilo basso dopo il caos degli ultimi mesi, per tutelare entrambe le parti. E invece in tv e sui giornali Wanda ha continuato a punzecchiare la squadra, mentre Maurito, che imperterrito non si allena, ha continuato a postare frasi criptiche fino al lungo sfogo di giovedì.

L'attaccante dell'Inter continua così a curarsi il ginocchio da separato in casa, isolato dalla squadra, senza pentirsi del suo atteggiamento e senza un confronto interno. Abbandonato ormai anche dalla stragrande maggioranza dei tifosi. Tra i tanti post, uno sintetizza bene il pensiero del popolo nerazzurro: "Se davvero ami l'Inter, perché non giochi senza fascia?".

01-03-2019