Inter, spunta il nome di Florenzi

Momento difficile per Florenzi. L'esterno giallorosso non ha giocato neppure contro il Parma (nonostante l'assenza del titolare della fascia Spinazzola). La sua è una stagione complicata. Da non escludere un suo addio a gennaio.

L'Inter sarebbe in pole position, pronta ad approfittare della situazione durante il mercato invernale. Il tecnico nerazzurro Conte conosce perfettamente Florenzi, avendolo allenato durante il suo periodo alla guida della Nazionale.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 07:59