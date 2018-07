Inter, spunta un nome a sorpresa

E’ in Francia che l’Inter avrebbe trovato un laterale destro da mettere a disposizione di Luciano Spalletti fin da subito: secondo quanto riferito da ‘France Football’ il nuovo obiettivo nerazzurro sarebbe Kevin Malcuit, terzino 26enne in forza al Lille. Nella scorsa stagione ha totalizzato 25 presenze, condite da 6 assist vincenti. Da trovare la quadra sulla formula: i meneghini vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre il club dell’alta Francia propone la cessione definitva. Malcuit è sotto contratto con il Lille fino al giugno del 2022 e interesserebbe anche a Celta Vigo, West Ham e soprattutto al Fulham. Malcut darebbe però la sua preferenza ai nerazzurri, per il fascino della società, ma anche per la possibilità di giocare in Champions League.

La dirigenza nerazzurra intanto blinda a parole il capitano Mauro Icardi. Javier Zanetti, vicepresidente della società meneghina, è infatti intervenuto ai microfoni di Fox Sports Argentina, chiarendo la situazione dell'attaccante argentino:"Resta all'Inter, da noi sta benissimo. Non appena finirà il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto. E’ molto felice con noi. Ormai è capitano da due anni e si comporta come tale: ha chiamato Lautaro, ha ricevuto tutti i compagni, è il primo a spiegare l’Inter ai nuovi arrivati. E’ un grandissimo professionista".

In entrata continua la trattativa per l'acquisto di Arturo Vidal. "Deve decidere il suo futuro", ha spiegato a Kicker Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco. "Se dovesse venire da noi a chiedere di andarsene, ci occuperemmo della situazione". Il direttore sportivo Piero Ausilio ha già presentato l'offerta ufficiale per il cartellino del centrocampista cileno: 24 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda il giocatore, c'è già il gradimento per un quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 25-07-2018 16:50