Inter, spunta un'alternativa a Lukaku

La dirigenza nerazzurra è costantemente al lavoro per regalare all'allenatore Antonio Conte il bomber titolare per la prossima stagione. La trattativa per Romelu Lukaku, l’obiettivo numero dell’ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Chelsea, è in corso da tempo. L'Inter sarebbe pronta ad un grande sforzo economico, ossia a mettere sul piatto oltre 75 milioni di euro per convincere il Manchester United a "liberare" il centravanti belga (che scalpita per vestirsi di nerazzurro).

Nel frattempo, i Red Devils starebbero cercando il sostituto ideale. Oltre a Diego Costa (in uscita dall’Atletico Madrid), nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante, classe 1989, in forza all'Arsenal. Al momento, comunque, nessuna fumata bianca all'orizzonte, almeno non a stretto giro. La trattativa per Romelu Lukaku è in divenire, come ha confermato Piero Ausilio, intercettato al termine di una cena in un noto ristorante: "Lukaku? Nessuna novità".

L'Inter, per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano, avrebbe, secondo il Corriere dello Sport, un piano B ben preciso. L'alternativa a Romelu Lukaku sarebbe Edison Cavani. El Matador, 32 anni, indossa la casacca del PSG dal lontano 2013. Da diverse sessioni di mercato si vocifera di un suo possibile ritorno in Italia. L'Inter ci starebbe pensando seriamente. L'uruguaiano, visto in Serie A con la casacca del Palermo, potrebbe anche essere una nuova pista legata alle complicazioni che l'Inter sta avendo nel prendere Edin Dzeko, attualmente "bloccato" alla Roma. Intanto, sul fronte Mauro Icardi, tutto in stand-by. L'argentino continua ad aspettare la chiamata della Juventus.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 07:54