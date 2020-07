Inter, spuntano le contropartite per arrivare a Kumbulla

Rivelazione tra i difensori nella Serie A 2019-2020, Marash Kumbulla è ormai destinato a lasciare la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, l’Hellas Verona.

La richiesta dei gialloblù è però elevata: 40 milioni. L’Inter ha sorpassato la Lazio ed è la formazione più interessata al centrale italo-albanese, ma in casa nerazzurra si punta ad abbassare la parte cash con l’inserimento di contropartite.

A Verona non chiudono la porta a questa soluzione, ma la società ha le idee chiare sui nomi da scegliere: sstando a Il Corriere dello Sport, gli scaligeri punterebbero sui giovani e sono pronti a chiedere la conferma di Eddie Salcedo, in prestito in Veneto nell’attuale stagione, il cartellino di Edoardo Vergani e, in aggiunta, il prestito di Lucien Agoume, che ha debuttato quest’anno in A sotto la guida di Antonio Conte.

OMNISPORT | 31-07-2020 00:02