Stankovic junior chiama l’Inter: nella dichiarazione d’amore per il club e Chivu un messaggio per Marotta    

Il centrocampista del Bruges ha raccontato di sognare di giocare nella squadra del padre Dejan e di riabbracciare il tecnico rumeno che l’ha allenato in Primavera

Più chiaro di così Aleksandar Stankovic non poteva essere: intervistato da Sky Sport il centrocampista serbo, figlio della leggenda nerazzurra Dejan, ha di fatto chiesto a Beppe Marotta di acquistarlo dal Bruges a fine stagione, esercitando il diritto di recompra conservato dall’Inter.

Inter, il messaggio di Stankovic junior

Aleksandar Stankovic è nato a Milano il 3 agosto 2005, al termine della prima stagione del padre Dejan con l’Inter: il suo legame con l’Inter nasce dunque da lontano ed è radicato in maniera profonda. Si spiegano anche così le parole che il 20enne centrocampista del Bruges ha pronunciato al microfono di Sky Sport, in un’intervista che è stata una dichiarazione d’amore per i colori nerazzurri, ma anche un messaggio per il presidente nerazzurro Beppe Marotta: “Comprami”, anzi “Recomprami”, il contenuto inviato da Stankovic.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il passato nerazzurro

“Per me l’Inter è speciale, mi viene quasi difficile parlarne. Ogni interista mi può capire: l’Inter ce l’hai dentro o non ce l’hai”, ha dichiarato Stankovic junior, protagonista di una stagione brillante: titolare inamovibile nel Bruges, il figlio di Deki è un centrocampista totale che finora ha collezionato 7 gol e 4 assist in 37 presenze stagionali. La prestazione capolavoro è arrivata in Champions League, nel 3-0 al Marsiglia che ha proiettato i belgi ai playoff, con Stankovic che ha firmato un gol e 2 assist.

Dopo quella prova l’Inter ha iniziato a pensare al rientro di Stankovic a Milano: cresciuto nelle giovanili nerazzurre, dopo un anno in prestito al Lucerna il giovane serbo è stato ceduto al Bruges per 9,5 milioni di euro, ma l’Inter ha conservato il diritto di recompra per una cifra tra i 23 (nell’estate 2026) e i 25 milioni di euro (nell’estate 2027).

Il sogno per l’estate

E alla recompra da parte dell’Inter Stankovic junior ci pensa eccome. “L’Inter è un amore unico, non lo posso nascondere: sono tifoso interista e fa piacere che l’Inter mi segua”, ha dichiarato Stankovic che dopo le parole di circostanza per il Bruges (“ho rispetto per questa squadra. La mia testa è solo per questo club e questi tifosi”), ha confessato il suo grande obiettivo: “Sogno di tornare all’Inter, è un sogno che ho nel cassetto, magari si avvererà. Il futuro lo sa solo Dio”.

Il rapporto con Chivu

Stankovic non lo dice, ma in fondo spera che quel futuro sia dietro l’angolo, nel prossimo calciomercato: in questo modo avrebbe la certezza di riabbracciare all’Inter Cristian Chivu, il suo allenatore nelle giovanili nerazzurre, quello che l’ha svezzato e preparato al salto nel grande calcio. “Ho un rapporto speciale con lui, non si può nascondere – ha ammesso Stankovic junior -. Anche perché ha giocato tanti anni con il mio papà”. Un altro che sarebbe ben felice di vedere Aleksander indossare la maglia nerazzurra.