Inter, Stankovic jr come Pio Esposito: Marotta ha un piano ben preciso. Frattesi via, individuato il sostituto

Aleksandar Stankovic sempre più on fire: dope le ottime prestazioni col Bruges, il primo gol con la maglia della Serbia. Marotta può riportarlo a casa grazie al diritto di recompra

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il primo gol con la nazionale serba consacra il talento di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 nato a Milan e figlio di Dejan Stankovic, che in estate l’Inter ha venduto al Bruges per 10 milioni, conservando – però – il diritto di recompra. Marotta pensa a un’operazione in stile Pio Esposito, ma nel frattempo deve fare i conti col mal di pancia di Frattesi: l’ex Sassuolo sarà ceduto a gennaio, già individuato il sostituto.

Inter, Stankovic jr come Pio Esposito

La famiglia Stankovic è sinonimo di garanzia nel mondo del calcio. Ex capitano della Primavera dell’Inter, Aleksandar – il più piccolo dei tre fratelli (Filip – portiere – gioca nel Venezia in Serie B, mentre il 25enne Stefan non ha sfondato), sta compiendo un percorso di crescita che è molto simile a quello di Pio Esposito.

L’attaccante di Castellammare di Stabia ha fatto ritorno alla base dopo il biennio allo Spezia ed è esploso alla corte di Chivu tanto da conquistare anche l’azzurro della Nazionale maggiore: sono già 3 i gol realizzati nelle cinque presenze collezionate con l’Italia. Stankovic jr, invece, la scorsa stagione è stato mandato in prestito al Lucerna, in Svizzera, dove ha disputato un’annata straordinaria che ha convinto il Bruges a staccare un assegno da 10 milioni. In Belgio è titolarissimo: 17 le partite disputate tra campionato e Champions, suggellate dalla chiamata della Serbia e dal primo sigillo nella sfida delle qualificazioni Mondiali vinta 2-1 contro la Lettonia.

Il piano di Marotta per il figlio d’arte

Pur avendo ceduto il giocatore, l’Inter ha voluto conservare il diritto di recompra in quanto certa delle qualità del giovane centrocampista. Come il Real Madrid per Nico Paz, per intenderci. Ed ecco che la favola Pio Esposito può ripetersi, perché in estate Marotta ha la facoltà di riportare a casa Stankovic per 23 milioni oppure per 25 se eserciterà la recompra a giugno 2027.

Due anni in giro a fortificarsi per poi essere promosso in prima squadra: la strada di Aleksandar, che si candida a essere un’ottima alternativa a Calhanoglu, sembra tracciata. Ma c’è anche un’altra pista da non sottovalutare. Le prestazioni del figlio d’arte stanno convincendo proprio tutti: il club di viale della Liberazione potrebbe anche decidere di ricomprarlo e venderlo per assicurarsi una super plusvalenza.

Frattesi via: individuato il sostituto

Da Simone Inzaghi a Chivu la musica non è cambiata: Frattesi continua a essere solo un’alternativa. E l’ora dell’addio è sempre più vicina. Col Mondiale alle porte – incrociando le dita per i playoff – l’ex Sassuolo ha una voglia matta di essere protagonista in azzurro ed è proprio per questo motivo che a gennaio potrebbe lasciare il capoluogo lombardo.

Juventus, Roma e Napoli attendono segnali da Milano, mentre l’Inter non intende farsi trovare impreparata ed è pronta a fiondarsi sul 26enne scozzese del Bologna Lewis Ferguson.