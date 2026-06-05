Inter, Stankovic è il primo colpo: il gesto di Dimarco, il consiglio di papà Dejan e il dilemma di Marotta

Il club di viale della Liberazione ha ufficializzato il ritorno del figlio d'arte, reduce da un'annata straordinaria in Belgio: le cifre dell'operazione e gli scenari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il primo colpo del mercato estivo dell’Inter è Aleksandar Stankovic. Tutto come previsto: i nerazzurri riportano a casa il 20enne centrocampista figlio d’arte, reduce da una straordinaria stagione con la maglia del Club Brugge in Belgio.

Inter, ecco il primo colpo: torna Stankovic, le cifre

L’Inter ha deciso di esercitare il diritto di recompra per il cartellino di Stankovic jr, versando nelle casse del Club Brugge la somma di 23 milioni di euro. Come annunciato dal club di viale della Liberazione, il figlio di Dejan e fratello del portiere Filip, con cui potrebbe ritrovarsi agli ordini di Chivu, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Il classe 2005 ha collezionato 55 presenze stagionali, arricchite da 9 gol e 5 assist, oltre a 10 apparizioni in Champions League e alla conquista del titolo di campione del Belgio. Un’annata da protagonista che gli è valsa il ritorno all’Inter e la possibilità di entrare a far parte della rosa della squadra campione d’Italia, dopo aver rappresentato per anni una delle colonne portanti del settore giovanile nerazzurro.

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Il gesto di Dimarco e il consiglio di papà Dejan

L’annuncio ufficiale del ritorno a casa di Stankovic jr è stato celebrato anche sui social. Il primo giocatore dell’Inter a commentare la notizia su Instagram è stato Dimarco, mvp dell’ultimo campionato. “Beza”, gli ha scritto affettuosamente, abbreviando il soprannome “Cabeza” con cui ha ribattezzato il giovane centrocampista. Tra i due c’è un rapporto speciale, come rivelato di recente dallo stesso esterno nerazzurro: “Quando aveva 17 anni, lo accompagnavo io agli allenamenti come fosse un fratellino”. Del futuro di Aleks ha parlato nei giorni scorsi anche papà Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, in un’intervista concessa a Mozzart Sport. Pur senza entrare nel merito delle sue scelte, gli ha consigliato di trovare continuità e giocare con regolarità per esprimere al meglio tutto il suo potenziale.

Stankovic resta all’Inter? Il dilemma di Marotta

Vent’anni e un futuro brillante. Stankovic potrebbe diventare la colonna del centrocampo dell’Inter per il prossimo decennio. Chivu lo conosce bene, ne apprezza le qualità e lo terrebbe volentieri in rosa. L’idea è quella di proseguire insieme, ma dal mercato arrivano segnali che potrebbero far vacillare Marotta. Aleksandar, infatti, gode di grande considerazione in Premier League e, qualora dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni di euro, il suo futuro sarebbe lontano dal capoluogo lombardo. Una cifra del genere consentirebbe all’Inter non solo di compiere un passo decisivo verso Palestra, ma anche di dare maggiore concretezza al sogno Nico Paz. Con buona pace di Fabregas.