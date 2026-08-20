Inter, Stankovic di troppo con Jones? Il figlio d'arte si toglie dal mercato, il messaggio a Chivu

L’arrivo dell'inglese affolla il centrocampo nerazzurro e per radiomercato il serbo potrebbe partire in prestito: l’ex Bruges non ha intenzione di cambiare aria

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I “magnifici sette” sono troppi per il centrocampo dell’Inter? L’arrivo ormai certo di Curtis Jones affolla la mediana nerazzurra e secondo radiomercato Aleksandar Stankovic potrebbe fare le valigie ed essere mandato in prestito. Il figlio d’arte, però, non ha intenzione di cambiare aria: chiaro il suo messaggio a Cristian Chivu.

Inter, con Jones niente spazio per Stankovic?

Con l’acquisto ormai certo dal Liverpool di Curtis Jones l’Inter si ritrova con sette potenziali titolari a centrocampo. Troppi secondo alcuni, al punto che a partire dalla serata di ieri diverse testate hanno avanzato l’ipotesi che Aleksandar Stankovic, prodotto del vivaio “recomprato” dal Bruges a inizio mercato, possa fare nuovamente le valigie e finire in prestito secco in qualche squadra di serie A: Sportmediaset ha riportato l’interesse del Torino, che avrebbe già fatto un sondaggio per il figlio d’arte. Stankovic, però, non ha alcuna intenzione di lasciare nuovamente l’Inter.

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Stankovic non vuole lasciare l’Inter

Il 21enne centrocampista ha tutta l’intenzione di giocarsi le sue chance nell’Inter, fiducioso nel fatto che riuscirà a ritagliarsi uno spazio all’interno delle rotazioni di Cristian Chivu. “Tornare all’Inter? È stato qualcosa di incredibile, il motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio è stato perché volevo giocare per l’Inter”, ha dichiarato in un’intervista a Football 360, dove ha anche rimarcato il profondo legame con l’attuale allenatore nerazzurro.

“Chivu mi conosce da quando ero bambino – ha aggiunto Stankovic – Certo, ha giocato con mio padre (Dejan, centrocampista nerazzurro dal 2004 al 2013, ndr) e ci siamo incontrati in Primavera tre anni fa. Abbiamo avuto due grandi stagioni insieme e ora ci ritroviamo, credo che mi conosca molto bene”.

Stankovic: il messaggio a Chivu

Nell’intervista Stankovic ha di fatto inviato un messaggio tra le righe a Chivu. “Conosce il mio stile di gioco, il mio ruolo e tutto il resto – ha detto il 21enne parlando del tecnico nerazzurro – Sono sicuro che abbia le sue idee su come devo giocare”. Tradotto: ora che l’ho ritrovata, l’Inter non la lascio più, sta a Chivu trovarmi spazio. Un concetto ribadito anche quando a Stankovic viene chiesto qual è il suo principale obiettivo: “Vincere il più possibile con l’Inter”, la risposta secca del centrocampista.