Inter, stavolta è diverso dagli ultimi anni

La rivale delal Juventus per lo scudetto quest’anno sembra essere cambiata: non più il Napoli ma l’Inter. Tanti però temono che come spesso accaduto in passato la truppa nerazzurra possa crollare nel periodo natalizio per vedere poi un monologo bianconero fino a maggio. C’è però chi non la pensa così e considerando anche i rinforzi di gennaio (l’Inter punta a Vidal) c’è la speranza di vedere un campionato combattuto.

Conte è la differenza – Fra coloro che vedono i meneghini protagonisti fino alla fine c’è Stefano Agresti, che parlando a Radio Sportiva ha infiammato il web nerazzurro. Queste le sue parole: ” “Il calo a dicembre è successo con Roberto Mancini e Spalletti, ma oggi l’Inter mi sembra più competitiva. Conte è riuscito a dare un’impronta differente. A gennaio, dalla società mi aspetto qualche ulteriore inserimento di una certa rilevanza, magari a centrocampo. Credo che a squadra possa lottare per lo scudetto fino alla fine del campionato”.

Convinzione – I tifosi interisti sui social hanno ripreso le sue parole, dimostrandosi molto fiduciosi nella possibilità di interrompere l’incredibile striscia di scudetti consecutivi della Juventus, ma come sempre i loro timori sembrano principalmente essere dovuti a questioni extracalcistiche, come accaduto anche nella partita di mercoledì scorso contro lo Slavia Praga, dove la polemica sul Var e il gol annullato a Lukaku con addirittura conseguente calcio di rigore per i cechi ha fatto molto discutere. Insomma c’è materiale per rendere pepata la Serie A.

SPORTEVAI | 30-11-2019 11:24