Inter, Stefano Sensi "sfida" Arturo Vidal

“Avere tanti giocatori di spessore a centrocampo è un aiuto per la squadra e aumenta quella buona competizione che ci dev’essere in tutte le squadre”. Con queste parole Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha commentato a ‘Sky Sport’ l’arrivo di Arturo Vidal, confermando la stima nei confronti del nuovo arrivato ma sostenendo di non temere la competizione interna.

“Bisogna esserci tutti, l’anno scorso siamo andati un po’ in difficoltà – ha spiegato Sensi, secondo cui tutti avranno il loro spazio visti i tre fronti in cui saranno impegnati i nerazzurri -. Non ci vogliamo porre degli obiettivi perché noi lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di migliorarci”.

L’ex Sassuolo ha poi parlato dei problemi fisici che hanno penalizzato il suo primo anno all’Inter: “Ho avuto degli infortuni che mi hanno bloccato però fanno parte del gioco. Ci alleniamo, giochiamo, quindi il nosro fisico può avere questi stop. Sono cresciuto, ho lavorato tanto su di me, sulla prevenzione e spero che questo sia un anno buono. Devo essere bravo io a lavorare, l’anno scorso avevo fatto un buon inizio e trovare quelle condizioni mi aiuterà tanto”.

Sugli obiettivi, ha poi aggiunto: “L’anno scorso abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto. Cercando di migliorarli quest’anno potremo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare la stagione partita per partita perché è il campo che parla e dobbiamo lavorare su noi stessi. Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso”.

OMNISPORT | 23-09-2020 21:51