Inter, Stones si ferma e Spence è un mistero: i dubbi sul mercato targato Premier 

Il difensore ex City, fermato da un problema muscolare, salterà la Roma, mentre l’esterno è guarito ma non è ancora al meglio: Chivu lo lancerà dopo la sosta

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

John Stones salterà il big match dell’Inter in casa della Roma a causa di un infortunio muscolare. Lo stop dell’ex difensore del City si somma a quello patito da Djed Spence – guarito ma non ancora disponibile per Cristian Chivu – e pone dubbi sul mercato targato Premier League portato avanti da Beppe Marotta.

Inter, Stones infortunato salta la Roma

Titolare per la prima volta con la maglia dell’Inter contro l’Udinese, John Stones sarà costretto a guardare il big match con la Roma da casa o, al meglio, dalla tribuna dell’Olimpico. Il difensore ex Manchester City ha infatti subito un infortunio muscolare nella gara con i friulani che lo costringerà a saltare la sfida nella Capitale: lo staff medico dell’Inter non ha precisato quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu, ma per rivederlo in campo bisognerà di sicuro attendere la fine della sosta per le nazionali.

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Inter, il “mistero” Spence

L’infortunio di Stones si aggiunge al “mistero” riguardante Djed Spence, esterno arrivato dal Tottenham con un infortunio da smaltire e che deve ancora debuttare con la maglia dell’Inter, che l’ha pagato ben 35 milioni di euro. Spence ha risolto il suo problema muscolare, ma si sta sottoponendo a un periodo di riatletizzazione, avendo saltato completamente la preparazione estiva con i compagni di squadra. Anche per lui l’appuntamento con la maglia nerazzurra è rinviato a dopo la pausa.

Inter, i dubbi sul mercato targato Premier

Al momento, quindi, si può affermare che il mercato targato Premier League condotto dal presidente Beppe Marotta abbia inciso davvero poco sull’Inter: prima di infortunarsi Stones aveva collezionato appena 144 minuti in campo, mentre come detto Spence deve ancora esordire. E anche il terzo inglese prelevato dal campionato più competitivo del mondo, al momento, non ha dato un grande contributo alla causa interista: Curtis Jones ha giocato da titolare soltanto contro il Real Madrid in Champions League, mettendo insieme 188’ complessivi. Ma il centrocampista, almeno, può affermare di aver inciso almeno in maniera parziale nella rimonta ai danni del Napoli, con il traversone da cui è scaturito il 3-2 di Lautaro Martinez contro i partenopei.

L’Inter si affida alla vecchia guardia

Vedremo se all’Olimpico Jones riuscirà a ritagliarsi uno spazio maggiore, in quella che si annuncia come la gara più importante – sì, anche più di quella del Bernabeu – di questa prima fase della stagione. Per fortuna di Chivu, l’Inter può affidarsi a una vecchia guardia che, in questo momento, sta rispettando le attese e rimediando anche al problema infortuni: contro la Roma mancherà anche Hakan Calhanoglu, ma l’Inter potrà affidarsi con serenità in cabina di regia a Piotr Zielinski, autore di un grande inizio di stagione.