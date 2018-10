Inter straripante. Vittoria e secondo posto

Sesta vittoria consecutiva per l’Inter in campionato e aggancio al Napoli al secondo posto in classifica a meno 6 punti dalla capolista Juventus.

Lazio che paga la poca attenzione difensiva e che potrebbe essere raggiunta al quarto posto dal Milan, che deve recuperare la partita contro il Genoa.

Partono subito forte gli uomini di Spalletti con Vecino che prova la girata, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa. Risposta immediata della Lazio con Parolo che prova l’acrobazia da posizione angolata, ma il suo tiro va sul fondo.

Al nono minuto Perisic scappa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra che Icardi non riesce a deviare in rete.

La più grande occasione dei primi 45 minuti della Lazio capita sui piedi di Immobile che si invola verso Handanovic, ma attende troppo e permette il recupero di Miranda che lo disturba e non lo fa calciare in maniera ottimale.

Perisic, fra i migliore dei suoi, scappa ancora sulla fascia e arriva alla conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra di Strakosha. E’ il preludio al vantaggio dei nerazzurri che arriva al 28esimo con Icardi che si fa trovare pronto su una palla vagante in area dopo un contrasto vinto da Vecino, per il capitano e numero 9 è un gioco da ragazzi battere Strakosha con un tocco d’esterno dall’interno dell’area piccola.

Il raddoppio arriva al 41esimo con Brozovic, autore di un sinistro al limite su cui Strakosha non può fare nulla.

Nella ripresa la Lazio prova la reazione sin dai primi minuti con una punizione di Cataldi, entrato al posto dell’infortunato Badelj, ma Handanovic è attento e respinge.

La risposta degli ospiti arriva con Politano che da buona posizione non riesce a inquadrare la porta biancoceleste.

L’Inter prende le misure e in contropiede trova lo spazio giusto per chiudere il match con il solito Icardi bravo a sfruttare il suggerimento di Borja Valero, a superare in dribbling Lulic e a battere Strakosha.

La reazione della Lazio, ormai arresasi alla sconfitta, è affidata al neo entrato Correa che con un’azione personale arriva al tiro da posizione defilata, ma è attento ancora una volta Handanovic a respingere con i piedi.

Decisivo ancora il portiere sloveno su Immobile che da buona posizione tira addosso all’estremo difensore ex Udinese.

Forcing finale della Lazio alla ricerca del gol della bandiera, ma questo non arriva e l’Inter porta via i tre punti e mantiene la porta inviolata.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 22:30