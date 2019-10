Inter su Arturo Vidal, la risposta dell'ex Juventus

Una delle criticità più evidenti dell'Inter di Antonio Conte è la difficoltà a tenere fisicamente i novanta minuti. La lacuna è venuta a galla soprattutto in occasione delle due sconfitte con Barcellona e Juventus: le reti per la vittoria, rispettivamente da Suarez per il Barça e Higuain per i bianconeri, sono infatti arrivate nelle battute finali.

Per rimediare la soluzione potrebbe esser quella di irrobustire il centrocampo. In estate sono arrivati Barella dal cagliari e Sensi dal Sassuolo ma a gennaio i nerazzurri potrebbero tentare l'assalto ad Arturo Vidal. Il cileno è un pallino di Conte ed è stato cercato dall'Inter già in passato.

Intervistato da 'Sport', però, l'ex Juventus ha dichiarato: "Io sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra, per avere un ruolo importante come è sempre successo nella mia carriera".

"Non penso a cambiare squadra ad ogni finestra di mercato, poi se il club o l'allenatore mi dicono che devo andar via è un altro discorso, ma non ci sono questi problemi e credo di poter dare tanto a questa squadra. Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo ma che deve sempre pensare a vincere anche il campionato e la Coppa del Re. So che non è facile ma abbiamo l'organico giusto e la voglia di vincere tutto. E' vero che la Champions è l'obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale di Istanbul e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno".

"Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa. L'inizio della stagione non è stato facile per me – ha ammesso il roccioso centrocampista – ma ho fatto di tutto per convincere l'allenatore a puntare su di me. Sono un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai miei compagni di reparto, ai tifosi piace il mio impegno in attacco e in difesa, il fatto che rincorro gli avversari ovunque".

Oltre a Vidal, che pare quindi sfumato, Marotta ha messo nel mirino anche Ivan Rakitic, Sergei Milinkovic-Savic della Lazio e il giovane dell'Ajax Donny Van de Beek. Difficili i primi due, più abbordabile l'olandese: il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro ma sulle sue tracce c'è anche il Real Madrid.

Per foraggiare il calciomercato di gennaio potrebbe arrivare un "aiuto" da un calciatore attualmente lontano da Milano ma ancora di proprietà nerazzurra: si tratta di Gabigol, che potrebbe essere ceduto definitivamente al Flamengo (club per il quale gioca in prestito dopo la deludente parentesi in serie A) per circa 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 15:40