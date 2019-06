Inter su ex Roma, i tifosi: "Ma scherziamo?”

Mentre Juventus e Napoli sembrano vicine a concludere i primi grandi colpi del loro mercato, i tifosi dell’Inter attendono un segnale dalla propria squadra, un acquisto che possa rilanciare il loro entusiasmo. Anche per questo motivo, i supporter nerazzurri non hanno accolto con grande gioia la notizia dell’interessamento per Daniele De Rossi, bandiera della Roma che, dopo il discusso divorzio dalla società giallorossa, potrebbe comunque restare in Serie A. L’Inter pare essere tra le pretendenti al 34enne centrocampista romano, il cui ingaggio, però, è stato nettamente bocciato dagli interisti su una delle pagine Facebook del portale Internews, una delle più frequentate dal tifo nerazzurro.

IL SONDAGGIO. Gli amministratori della pagina hanno lanciato un sondaggio con una domanda piuttosto chiara: “Prendereste De Rossi all’Inter a parametro zero?”. E chiara è stata anche la risposta del popolo nerazzurro. “Assolutamente no”, ha scritto in maniera estremamente sintetica Gabriele. “No, non c’è futuro anche se è un campione”, ha aggiunto Claudio, mentre Antonio è quasi sorpreso: “Ma all’Inter si ha sempre voglia di scherzare?”. E a proposito di scherzi, Marcoalvaro ha puntato sull’ironia: “Ma sì, prendiamoci anche Totti…”. Ancora più duri Tommaso (“Per le domande alle pensioni rivolgersi all’Inps”) e Salvatore: “Per far che?!? Dobbiamo mettere su una squadra o il cimitero degli elefanti?!”. Ruggiero, infine, ha ricordato che, va bene il progresso, ma nel calcio le bandiere contano ancora qualcosa: “Ah sì, dopo tutta questa Juve che ci siamo messi in casa manca giusto un po’ di Roma: operazione simpatia”.

I FAVOREVOLI. Pochi, invece, coloro che accoglierebbero De Rossi in nerazzurro. Come Giuseppe, che spiega: “Se vuoi vincere lo scudetto al primo colpo potrebbe essere molto utile sia in campo che fuori! Con Barella, Sensi e Gagliardini che sono il futuro secondo me dosando le partite può fare molto bene!”. Infine Albee ricorda che, ultratrentenne o no, De Rossi è qualitativamente ancora superiore a molti attuali interisti: “Nella rosa attuale a centrocampo c’è per caso qualcuno meglio di lui?”.

