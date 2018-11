Inter, su Instagram lo sfogo di Fognini contro Spalletti

L’implacabilità della Juventus e il successo dei bianconeri sul Milan hanno quasi fatto passare in secondo piano il tonfo dell’Inter in casa dell’Atalanta. Una partita che ha nuovamente dato voce ai critici di Luciano Spalletti: tra loro anche qualche tifoso vip come Fabio Fognini, che in una storia su Instagram se l’è presa con l’allenatore nerazzurro per il mancato ingresso in campo di Lautaro Martinez.

ANCORA IN PANCA. L’attaccante argentino è rimasto in panchina per tutto l’incontro: nell’intervallo Spalletti ha inserito Borja Valero per Vecino, nel tentativo di dare maggiore qualità al palleggio interista. Poi nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per l’Atalanta, sono entrati prima Keita per Politano (al 66’) e poi Vrsaljko per Miranda (71’). E così Lautaro, che contro il Barcellona si era reso protagonista di una bella giocata nell’azione che ha poi portato al pareggio di Icardi, ha vissuto l’intera gara in panchina: è la 6a volta che accade in campionato.

L’ATTACCO DI FOGNINI. “Giusto così… – scrive sarcasticamente Fognini – l’abbiamo comprato per farlo stare in panchina Lautaro?!? Ah Spalle’! Dajeee”. Il tennista non è il solo ad aver criticato l’allenatore. Su siti sportivi e social network la fronda degli anti-spallettiani è tornata a farsi sentire prepotente, accusando il tecnico di non essere riuscito non solo a dare gioco, ma neanche mordente all’Inter nelle gare decisive per fare il salto di qualità in campionato.

SPORTEVAI | 12-11-2018 11:31