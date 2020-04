Inter su Mertens, Maurizio Sarri si mette di traverso

Nonostante sembra siano state respinte definitivamente le offensive di Barcellona e Manchester City per Lautaro Martinez, l'Inter è alla ricerca di un innesto per il reparto offensivo. A gennaio Beppe Marotta h fatto un tentativo per Oliver Giroud ma qualcosa è andato storto e il francese è rimasto al Chelsea.

Secondo i medi inglesi il centravanti ora non è più così convinto di voler lasciare la Premier League e i nerazzurri hanno dunque virato su Dries Mertens, altro profilo già sondato in passato. Come riporta Sportmediaset però Maurizio Sarri si è messo di traverso: il tecnico della Juventus vuole convincere il belga ad approdare a Torino nche in virtù delle difficoltà incontrate nell'ingaggiare Milik.

Sarri ha dunque deciso di aprire la prossima stagione con una stretta cerchia di fedelissimi: oltre a Mertens, infatti, ha suggerito alla società di fare nuovi tentativi per Jorginho e Allan, mettendo di fatto sul mercato Pjanic (che potrebbe volare a Prigi rientrando nell'affare Icardi).

L'Inter è dunque obbligata a prendere in considerazione nuove piste: Conte e Marotta, in accordo con Zhang, stanno valutando anche Timo Werner, Martial, Jonathan David (punta classe 2000 del Gent) e Aubameyang, che dovrà decidere se continuare la sua esperienza all'Arsenal o cercare nuovi stimoli.

Una volta sistemato il reparto offensivo, gli sforzi dei nerazzurri si concentreranno su quello centrale del campo: le continue voci sul futuro di Brozovic obbligano la società a riflettere su eventuali sostituti. Oltre a Castrovilli e Tonali Conte avrebbe suggerito Tolisso.

Il giocatore del Bayern Monaco non si è totalmente ambientato e apprezza il progetto del club milanese, di cui diventerebbe uno dei punti forti. Per convincere il club bavarese a cederlo Zhang ha a disposizione la carta Ivan Perisic: il croato ha convinto tutti in Germania e con ogni probabilità verrà riscattato.



