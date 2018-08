Inter su un giovane talento del Lille

L’Inter ha messo nel mirino Thiago Maia.

Secondo Le10sport.com, i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta da 20 milioni per il centrocampista classe ‘97 di proprietà del Lille. L’idea del direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe quella di acquistare il brasiliano ma lasciarlo per un altro anno in Francia, in quanto l’Inter ha tutti gli slot per gli extracomunitari occupati.

Il club allenato da Luciano Spalletti dovrà però prestare attenzione a Newcastle e West Ham, entrambe interessate al giocatore.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 16:25